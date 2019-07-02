مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لتعيين مكان الإقامة

وطنا اليوم-عمان:أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشِّر مشروع نظام معدِّل لنظام تعيين مكان الإقامة لسنة 2019م.

وبموجب التعديلات، سيتمّ تخصيص رقم شخصي للأجانب، وتنظيم دخولهم وإقامتهم في المملكة، بما يسهّل متابعتهم مع إلزام الجهات الرسميّة والخاصّة جميعها بعدم إجراء أيّ معاملة تتعلّق بالأجنبي إلّا بعد إبراز الرقم الشخصي الخاصّ به.

ووافق مجلس الوزراء على مشروعيّ نظاميّ صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق الإسكان لموظفي بلديّة إربد الكبرى لسنة 2019م، وذلك لغايات إنشاء الصندوقين، وتحديد سائر الأحكام المتعلّقة بهما، بما في ذلك تحديد مواردهما الماليّة، وبدل اشتراكات الموظّفين، وطريقة إدارتهما، وتنظيم شؤونهما، وأوجه الصرف.

كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام توزيع المبالغ المحصَّلة من محاكم البلديّات لسنة 2019م، وذلك لغايات تحديد النسب المخصّصة للبلديّة من مقدار المبالغ المحصّلة من محكمتها، والمبالغ المحصَّلة من المخالفات الجزائيّة التي تدخل في اختصاصها، ولتحديد النسبة التي يتمّ توزيعها على بلديّات المملكة من المبالغ المتبقّية من مجمل المبالغ المحصَّلة.