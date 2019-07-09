الرئيسية | محليات عبيدات يكتب:الإعلامي وزراعة القلب

اختلف ً الأطباء والشعراء في تحديد مشاعر صاحب القلب الجديد! هل سيحب ماكان يحبه قلبه السابق أم يحب أشخاص. جددا وفق هوى قلبه الجديد؟

نقاش لم يحسم بعد، فليس لدينا دراسات تتبعية للحكم! وفِي النهاية اتفقوا على ما يأتي:

-الشخص مريض ويجب إنقاذه.

-يمتلك قلبا مريضا أيضا.

-يحتاج إلى قلب جديد.

-المتبرع بالقلب هالك لا محالةشخص مريض وهالك حتما!!

-هناك من يزرع قلوبا

وهكذا يحدث مع كل من يتحدث مستعيرا لسان غيره، ومن يفتي بغير ضميره، ومن يكتب بغير قلمه!

وكما ينبض القلب المستعار ، يكتب القلم المستعار أو المستأجَر

وهنا تثور أسئلة :

كيف يكتب إعلامي في موضوع لم يهتم به يوماً؟ كيف يثير تفاصيل لا يدري عنها شيئاً؟ لقد أعطانا الله لساناًوشفتين، وليس شفةً ولسانين! فلا ينبض لسانان بنفس الدرجة! ولذلك يؤجر أحد اللسانين ، لينبض بكلام جديد!!

أعرف أن هناك مخلوقات عجيبة للسلطة:السياسية فتتكاثر الانتهازية والنفاقية، ولكني مندهش من مخلوقات عجيبة تحاول سلطة تربوية وطنية وفق اسمها القانوني استنساخ مخلوقات عجيبة خاصة بها ، تعلن صراحة ليس من حق خبراء وطنيين أن يحللوا المناهج ويقدموا ملاحظات عليها؟ وليس من حق عضو في مجلس المناهج ومجلس التربية أن يكون له مستشارون!

ورأيي

ستجدون من يحاسبكم

يوما ما!

وأن الناس لا تنبض بما تنبضون!!

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