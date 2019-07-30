الرئيسية | محليات جمعية المحامين الشرعيين تصدر بيانا حول مشروع قانون المحامين الشرعيين



انطلاقا من دورنا في مجلس ادارة جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين ككيان مستقل له شخصيته الاعتباريه ويمثل دوره المهني في الحفاظ على كرامة وحصانة المحامي الشرعي بما له من حقوق وماعليه من واجبات وحرصا منا على حماية كينونة المحامين الشرعيين واستقلاليتهم وكرامتهم وانطلاقا من دور المحامي الشرعي ممثلا بجمعية المحامين الشرعيين كاحد ركائز المجتمع الاردني واحد مؤسسات المجتمع المدني بصفته المهنية والوطنية والمتمثلة في تحقيق العدالة وصولا إلى مجتمع امن وتطبيق احكام الدستور كما ورد في النظام والقانون

وفي ظل المعطيات والمستجدات التي واجهتها جمعية المحامين الشرعيين منذ تقديمها لمشروع قانون المحامين الشرعيين منذ اكثر من سنتين وفي ظل الوعود المتكررة والتسويف والمماطله ومحاولة تهميش دور جمعية المحامين الشرعيين للارتقاء بمهنة المحاماة الشرعية والقوانين الناظمه وتامين حقوقه وتنظيم المهنه واشراكه فيما يتعلق بطبيعة عمله ويخص تشريعات منها قانون الاحوال الشخصية الاردني وقانون اصول المحاكمات الشرعية وقانون المحامين الشرعيين واية انظمه وتعليمات على مساس تام بعمل المحامي الشرعي.

وعليه ووفقا لما جرى خلال الاسابيع الماضية من التباحث حول مشروع قانون المحامين الشرعيين والذي يعد نقطة مفصلية في مسيرة الجمعية بشكل خاص والمهنه بشكل عام وعلى ضوء،اللقاءات التي تمت مع سماحة قاضي القضاة والساده اللجنه القانونية في مجلس النواب وديوان التشريع والراي ومعالي وزير الدولة لشؤون القانونية فقد قرر مجلس ادارة جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠/٧ ٢٠١٩ اتخاذ الخطوات التالية

١_ ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم

٢_ تشكيل لجنة لمراجعة اي تعديلات متعلقة بقانون الاحوال الشخصية الاردني من خلال لقاءات تعقد مع المجتمع المحلي وكل ذلك على ضوء ايعاز دولة رئيس الوزراء باجراء تعديلات والذي تم استبعاد اي دور لجمعية المحامين الشرعيين الأردنيين

٣_ الرفض المطلق لمذكرة التشريعات المجتزاة من قبل دائرة قاضي القضاة المرسلة من الحكومه لمجلس النواب خلافا لما تم الاتفاق عليه بين جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين ودائرة قاضي القضاة و التي انصبت تماما لمصلحة دائرة قاضي القضاة بدلا من ان تصب في مصلحة المحامي الشرعي او تعزز دور جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين

٥_ التمسك بمشروع قانون المحامين الشرعيين المقدم لدائرة قاضي القضاة منذ اكثر من سنتين والموجود في ادراج الدائرة

٦_ التاكيد على مخاطبة دولة رئيس الوزراء بضرورة سحب مشروع قانون المحامين الشرعيين المجتزا وذلك للأسباب والمبررات المرفقة في الخطاب .

مجلس ادارة جمعية المحامين الشرعيين الأردنيين

عمان

٢٠١٩/٧/٣٠

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