الرئيسية | محليات ولي العهد يتفقد نوعية الخدمات في المدينة الطبية

وطنا اليوم-عمان: تفقد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاربعاء في مدينة الحسين الطبية نوعية الخدمات التي تقدمها وحدة زراعة القوقعة للأطفال، التي تم إنشاؤها ضمن مبادرة سمع بلا حدود إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، لتقديم الدعم لفاقدي السمع.

اطمأن ولي العهد على المرضى الأطفال المستفيدين من المبادرة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر