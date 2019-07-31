10 فلسات قيمة بند فرق الوقود على فاتورة الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آب المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر تموز الحالي.

ووفق بيان للهيئة قرر المجلس في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري، تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

واستثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.

وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر آب بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.