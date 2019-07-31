الرئيسية | محليات وزير الأوقاف يبرر قصة تعطل حافلات الحجاج

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الاوقاف عبد الناصر ابو البصل أن تعطل 5 حافلات لا يذكر مقارنة بعددها الذي وصل لـ200 حافلة، ومتوقع في موسم الحج.

و أشار أبو البصل أن التعطل الذي حدث لتلك الحافلات في معظمه ليس لأمور فنية بحتة بل يتعلق بسواده الأعظم بـ"مكيف" الحافلة، وهذا ليس عيباً فيها، فهناك فريق فني مختص من إدارة الترخيص في مديرية الأمن العام يشرف على فحص الحافلات بالقرب من الحدود و تحديداً في محافظة معان في منطقة واحة "مدينة الحجاج"، موضحاً أن التعطل الذي أصاب الحافلات كان في مجمله قبل الوصول لنقطة الفحص في معان.

وأضاف أبو البصل، الأمور الفنية تتعلق بفحص الإطارات و الأهم من ذلك الكشف على وجود وقود في الحافلة، فكل حافلة يتبين أن بها نقص بالوقود "الديزل" سيتم مخالفتها فوراً، وهذا الأمر موجود و متعارف عليه.

و استطرد أبو البصل منوهاً أن، تعطل الحافلة و هي داخل الحدود السعودية يتم متابعته عبر أجهزة التتبع و تظهر لدى الوزارة و غرفة عملياتها، و هذا الأمر يجعلنا نبعث بحافلة بديلة بأقرب وقت ممكن.

وعرج أبو البصل على تأكيد أن هناك يومين لتفويج الحجاج، حيث تم تفويج 60 حافلة في أول يوم و سيصل العدد بين اليومين المقبلين و هما الاخيرين في المرحلة بين 70 – 80 حافلة يومياً.

و ختم أبو البصل حديثه بأن مسألة الاكتظاظ التي تحدث على الحدود من جهة الجانب السعودي هي لسلامة و حماية الحجاج لأن الحاج يخضع لأساليب تفتيش دقيقة و هي روتينية مع الأعداد الكبيرة التي تدخل للمملكة العربية السعودية

وكان أبو البصل قد أعلن أن حصة الأردنيين 7 آلاف حاج بعد موافقة الحكومة السعودية على طلب الوزارة بزيادة حصة الأردن بواقع 1000 حاج إضافي، كما يبلغ عدد حجاج عرب 1948، نحو 4500 حاج.

وأشار إلى أن الوزارة من خلال دائرة الحج والعمرة أنهت الترتيبات المتعلقة بالحج للموسم الحالي 2019/1440 بتأمين الفنادق، وتحديد الحافلات التي تنقل حجاج البر والبالغ ‏عددها 200 حافلة جرى فحصها فنيا، إضافة إلى تحديد أماكن محددة داخل الأردن والأراضي السعودية لمعاينة الحافلات لعدم تعرضها لأي أعطال فنية.

البعثة الإرشادية التي يقدر عددها بنحو 250 مرشدا ومشرفا وواعظا، تقدم إرشادات دينية ضمن كتيب أعدته لجنة الفتوى في الوزارة بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام.

أما البعثة الطبية المرافقة للحجاج بالتعاون مع وزارة الصحة، فتقدم خدمات طبية متميزة من خلال فريق طبي متخصص وممرضين وفنيين، إضافة إلى تأمين الأدوية اللازمة للمرضى.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد ضرورة تجويد وتطوير منظومة الخدمات والتسهيلات المقدمة للحجاج الأردنيين، خلال موسم الحج الحالي.

وشدد الرزاز، أن "سلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام تمثل أولوية، تحتاج إلى بذل وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيقها".

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