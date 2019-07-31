مزارعون غاضبون : اتركوها لأصحاب المعالي..المناصب تزهوا بكم

وطنا اليوم-عمان:أبدى مزارعون احتجاجهم وغضبهم الشديد بعد نشر مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين 2019، لما جاء فيه من رفع لرسوم استقدام العمالة الوافدة بشكل كبير.

وأكد المزارعون أن مزارعهم ستنتهي باقرار هذا النظام بسبب عدم توفر العمالة فيها اذا ارتفعت رسوم الاستقدام بهذا الشكل الكبير.

وقال مزارعون معبرين عن استيائهم، "اتركوا المزارع لاصحاب المعالي، المناصب تزهوا بكم".

واحتج المزارعون على وزير العمل الذي بحسب قولهم يصر على رأيه ويعتبرهم مجرد "حقل تجارب" لتطبيق سياساته.

وتداعى عدد من المزارعين لتنفيذ اعتصام جديد امام وزارة العمل للمطالبة بالغاء النظام وفتح باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، والمطالبة بحل مشاكلهم فورا.

واشاروا الى ان القبول بوعود الحكومة أمر يعني اغلاق مزارعهم، وعليهم الوقوف في وجه سياسات وزير العمل.

وكشف مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين 2019، عن توجه الحكومة لرفع رسوم ترخيص العمالة الوافدة بكافة مجالات عملهم.

وبحسب مشروع النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره (2000) دينار رسم إصدار تصريح عمال المياومة أو عند تجديده لسنة كاملة أو لجزء من السنة.

ويستوفى من صاحب العمل مبلغ وقدره (500) دينار عن إصدار تصريح عمل أو عند تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة للقطاع الزراعي.