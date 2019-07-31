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مزارعون غاضبون : اتركوها لأصحاب المعالي..المناصب تزهوا بكم
وطنا اليوم-عمان:أبدى مزارعون احتجاجهم وغضبهم الشديد بعد نشر مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين 2019، لما جاء فيه من رفع لرسوم استقدام العمالة الوافدة بشكل كبير.
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