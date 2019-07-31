حاويات ذكية في العاصمة عمّان

وطنا اليوم-عمان: أطلقت أمانة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية "giz " المرحلة الأولى التي تمتد حتى عام 2021 لمشروع فرز وتدوير النفايات من المصدر في جزء من حي الرضوان ( منطقة زهران ).

ويستهدف المشروع ثلاثة أحياء تجريبية هي منطقة سكنية ذات مستوى دخل عال ( حي الرضوان / منطقة زهران ) ومنطقة ذات دخل متوسط ( حي الرواق وحي الجرن / منطقة بسمان ) ، والمنطقة التجارية في وسط البلد .

وتشمل مراحل المشروع إيجاد خطة وحملة شاملة للتوعية والترويج ، وتوريد آليات وحاويات ذكية مخصصة للفرز ألمانية الصنع باستخدام تقنيات عالية ، إضافة إلى تشجيع الاستثمار والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي لتبني المشروع وإنجاحه.

ويشرف على تطبيق المشروع دائرة الدراسات والتوعية البيئية التابعة لقطاع المناطق والبيئة في الامانة ، ويهدف لإخذ التغذية الراجعة من خلال التطبيق العملي تمهيدا لتعميمه على باقي مناطق العاصمة .

ويعتبر مشروع فرز النفايات من المصدر من المشاريع الرائدة التى تحظى حاليا باهتمام من الامانة على إعتبار أنه خطوة أولى في عملية إدارة ومعالجة النفايات والمحافظة على البيئة .