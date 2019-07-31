 وطنا نيوز -حاويات ذكية في العاصمة عمّان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
حاويات ذكية في العاصمة عمّان
التاريخ : 31-07-2019 01:45:25 المشاهدات: 1151

وطنا اليوم-عمان: أطلقت أمانة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية "giz  " المرحلة الأولى التي تمتد حتى عام 2021 لمشروع فرز وتدوير النفايات من المصدر في جزء من حي الرضوان ( منطقة زهران ).

ويستهدف المشروع ثلاثة أحياء تجريبية هي منطقة سكنية ذات مستوى دخل عال ( حي الرضوان / منطقة زهران ) ومنطقة ذات دخل متوسط ( حي الرواق وحي الجرن / منطقة بسمان ) ، والمنطقة التجارية في وسط البلد .

وتشمل مراحل المشروع إيجاد خطة وحملة شاملة للتوعية والترويج ، وتوريد آليات وحاويات ذكية مخصصة للفرز ألمانية الصنع باستخدام تقنيات عالية ، إضافة إلى تشجيع  الاستثمار والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي لتبني المشروع وإنجاحه.

ويشرف على تطبيق المشروع دائرة الدراسات والتوعية البيئية التابعة لقطاع المناطق والبيئة في الامانة ، ويهدف لإخذ التغذية الراجعة من خلال التطبيق العملي تمهيدا لتعميمه على باقي مناطق العاصمة   .

ويعتبر مشروع فرز النفايات من المصدر من المشاريع الرائدة التى تحظى حاليا باهتمام من الامانة على إعتبار أنه خطوة أولى في عملية إدارة ومعالجة النفايات والمحافظة على البيئة .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق