الأردنيون على موعد مع اضخم مهرجان للطعام

وطنا اليوم-عمان:يستعد القائمون على تنظيم فعالية بارك الأكل على إطلاق نسخته الأولى بالتعاون مع امانة عمان الكبرى وبرعاية شركة بيبسي وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 1 -31 من شهر آب 2019 في حدائق الملك عبدالله كل خميس وجمعة وسبت من نهاية كل اسبوع ولمدة 4 اسابيع ليكون بذلك المهرجان الأول والأضخم من نوعه لعشاق الطعام في الأردن.

وسيكون المهرجان جامعًا للعديد من المطاعم واصحاب المشاريع المتخصصة بالطعام وكل ما يتعلق به، ضمن أجواء فنية وترفيهية منوعة ومناسبة لكافة الفئات العمرية والاهتمامات المختلفة.

وسيضم المهرجان أكثر من 60 مشتركا من المطاعم الاردنية واصحاب المشاريع المتخصصة بالطعام اضافة لأكثر من 12 فرقة موسيقية مثل اوتوستراد و حرقت كرت، زياد صالح و حسين السلمان على مدار ايام المهرجان.

ومن ضمن الفعاليات المميزة التي ستتواجد بمهرجان اسبوع الأكل 2019 مشاركة ابرز الفرق الموسيقية الاردنية والفنانين الاردنيين ترافقها فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال خلال أيام المهرجان.