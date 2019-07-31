الحكومة تسهّل حصول غير الأردنيين على المعلومة بهذا القرار

وطنا اليوم-عمان: كشف القانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، عن تعديلات جديدة على القانون سمحت بالاطلاع على معلومات جديدة كانت ممنوعة في القانون المعمول به حاليا,

وسمع القانون المعدل للشخص غير الأردني بالوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.

وهذه الفقرة لم تكن موجودة بالقانون المعمول به حاليا.