 وطنا نيوز -الأرصاد تحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس
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الأرصاد تحذر من خطورة التعرض لأشعة الشمس
التاريخ : 31-07-2019 09:58:12 المشاهدات: 412

وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر اليوم الأربعاء، لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع الحرارة.

وقالت دائرة الارصاد ان درجات الحرارة ستكون اليوم اعلى من معدلاتها الاعتيادية اليوم بحوالي خمس درجات وتكون الاجواء حارة وجافة.

ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن اشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 37 إلى 25 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية من 36 إلى 24، وفي المناطق الجنوبية من 34 إلى 24، وفي خليج العقبة من 44 إلى 31 درجة مئوية.


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