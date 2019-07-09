​استعدادًا للعيد.. الزراعة تكشف عن أسعار الأضاحي

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة الزراعة، أن أعداد الاضاحي تكفي احتياجات المملكة خلال عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير التسويق في وزارة الزراعة الدكتور أيمن السلطي، إن أسعار الأضاحي حول معدلاتها مقارنة مع العام الماضي، مبينا أن سعر الاضحية البلدية يتفاوت ما بين (180- 220) دينارا، وفيما يتفاوت سعر الاضحية المستوردة بين (140- 160).

وأضاف، أن السوق المحلي يحتوي على 540 ألف رأس من الاغنام ما بين مستورد ومحلي، منوها إلى أن عدد الاغنام المستوردة يصل إلى نحو 220 ألف رأس غنم، لافتا إلى أن عدد الاغنام المحلية بلغت 320 ألف رأس.