الرئيسية | محليات لجان المحامين تؤكد رفضها نظام الفوترة

وطنا اليوم-عمان:عقدت نقابة المحامين اجتماعا للجانها الفرعية والداخلية خصص لمناقشة موقف النقابة من نظام الفوترة.

واستعرض نقيب المحامين مازن ارشيدات الإجراءات التي لجأت إليها النقابة قبل اتخاذها قرار دعوة المحامين عدم الالتزام بنظام الفوترة.

وأشار إلى ان اللقاءات التي عقدتها النقابة مع الحكومة والضريبة قبل إصدار المجلس لقراره، وبين العيوب القانونية التي تتعلق بالنظام.

وبين أن النظام لايصلح للتطبيق على العديد من المهن ومن بينها المحاماة والمحامين، مؤكدا أن الحكومة لم تستجب لدعوات الحوار منذ نحو عام، ولم تحاور النقابة حول مقترحاتها لتعديل النظام.

كما أكد ارشيدات أن المحامين لا يتهربون من تسديد الضريبة، وان النظام جائر ومخالف للدستور.

وتحدث خلال اللقاء عدد من المحامين مؤكدين ضرورة السير بخطوات ثابتة من شأنها الحفاظ على مهنة المحاماة.

كما أكدوا على وقوفهم خلف نقابتهم في الدفاع عن المهنة ومنتسبيها وتحقيق العدالة التشريعية لكافة ابناء الوطن.

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