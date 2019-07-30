الرزاز يوجه بدراسة محتوى فيلم مثير للجدل

وطنا اليوم-عمان:وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، هيئة الإعلام، والهيئة الملكية للأفلام لتقييم ودراسة محتوى فيلم "جابر"، مؤكداً أن أي عمل ثقافي أو فني يتم إنتاجه وتصويره على الأرض الأردنية يجب أن يكون متوافقا مع ثوابت الأردن والهوية الوطنية.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للوقوف على محتوى فيلم "جابر"، في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل حول الرواية التاريخية التي يقدمها الفيلم.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء تابع، وبمنتهى الحرص، التطورات المرتبطة بمواقف وآراء العديد من الفنانين والعاملين في مجال الإنتاج الثقافي والفني المتحفظة والرافضة لراوية الفيلم، مؤكدة أن الرزاز كلف هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله.

وأضافت غنيمات أن واقع الإنتاج السينمائي في الأردن بات يتطلب عملية تنظيمية تتيح الاطلاع على نصوص الأعمال ذات الطبيعة التاريخية، أو التي تقدم روايات مرتبطة بالهوية والشخصية الوطنية لأهمية هذه المواضيع، لافتة إلى ضرورة تطوير التشريعات الإعلامية المعنية بالإنتاج السينمائي، وبما يضمن الاطلاع المسبق على نصوص مثل هذا النوع من الأعمال تحديداً.