الحمود : من يطلق رصاصه على رجال الامن سنرد عليه بـ100

وطنا اليوم-عمان: التقى مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود مجموعة الكتاب الصحفيين و الاعلاميين و المحامين و مشاهير مواقع التواصل صباح اليوم الثلاثاء في مديرية الامن العام، وذلك للحديث بإيجاز عن الخدمات التي تقدمها مديرية الامن العام من خلال التعامل مع المواطنين و الانجازات والتحديات التي تواجه هذا الجهاز و رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حول ترسيخ وتحسين المنظومة الشرطية الحديثة و الهيكلة الإدارية و الخطط الامنية وكشف الجرائم وقضايا المخدرات.

و جاء لقاء الحمود للوقوف على جملة من القضايا المفصلية و البحث عن الحلول للتحديات و الازمات و مواكبة التطور ومنع الشائعات و ايجاد اجوبة للعديد من الاسئلة التي تشغل بال الاردنيين.

ورحب مدير الامن العام فاضل الحمود بالحضور، وتقدم بالشكر و الثناء لهم على مبادرتهم بزيارة مديرية الامن العام لمناقشة العديد من القضايا الهامة التي تخص الجانب الامني ، بما يخص القضايا التي تتعامل معها مديرية الامن العام و إداراتها ، حيث حضر اللقاء قيادات مديرية الامن العام وهم : مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير و مساعد مدير الامن العام للإدارة والموارد البشرية العميد سمير بينو ، و مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية القاضي العميد محمود طبيشات ، و العميد خالد العجرمي مساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي، و العميد انور الطراونة مدير ادارة مكافحة المخدرات ، و العميد مروان الحياري مدير إدارة البحث الجنائي و العميد محمود القرعان مدير ادارة الامن الوقائي و العقيد اياد الجراح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام و العقيد باسم الخرابشة مدير ادارة السير بالإنابة و العقيد خالدة الطوال مديرة الشرطة النسائية بالإنابة و العقيد ناصر السويلميين مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي ، و العقيد غسان انفوقه مدير ديوان الامن العام .



و اكد اللواء الحمود خلال اللقاء على اهمية و دور الاعلام في ايصال الرسائل التوعوية للمواطنين و توضيح الحقائق و منع الشائعات بالشراكة مع مديرية الامن العام لايصال رسالتها حول المنظومة الامنية و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، والمساعدة في كشف القضايا و نشر المعلومات الصحيحة التي لا تؤثر على سير التحقيق بالقضايا الجرمية و القضاء على آفة المخدرات و الحد من حوادث السير و اطلاق العيارات النارية.

واشار الحمود الى ان مديرية الامن العام تطبق رؤى جلالة الملك في وضع استراتيجيات امنية محددة و اعادة هيكلة إدارات الامن العام و تعزيز كفاءة افراد و ضباط الامن العام وزيادة الانتشار الميداني ودعم اولوياته و تقديم خدمات شرطية وامنية ضمن المستوى المطلوب و البحث عن التطوير بشكل مستمر ، حيث حصل الاردن على المركز الـ(20) في سلم الاعتمادية بين (140) جهاز امن عام حول العالم و هذا انجاز وتطور لافت في عمل الامن العام.

الحمود : سلامة المواطن الاردني خط احمر ومن يطلق على رجل الامن العام رصاصة واحدة سنرد عليه بـ(100) رصاصة



وتحدث الحمود حول جملة من القضايا الهامة ، حيث شدد بدوره على اهمية تطبيق القانون ضد المخالفين من الاشخاص الذين يستخدمون الاسلحة غير المرخصة ويطلقون العيارات النارية و الذين يقومون بإطلاق النار على رجال الامن العام خلال تأديتهم واجبهم الامني ، وقال : ان الامن العام سيتصدى بحزم ضد كل من يحاول المساس برجل الامن العام او يحاول المساس بالمواطن الاردني فسلامته هي خط احمر ، وان اي شخص سيطلق رصاصة واحدة على رجل الامن العام سنرد عليه بـ(100) رصاصة.

الحمود : (17) الف مطلوب القي القبض عليهم حتى تاريخ (27/7/2019) و (25) الف ضبطوا العام الماضي بقضايا مخدرات



وقال الحمود ان هنالك احصائيات تشير الى ارتفاع اعداد متعاطي المخدرات بشكل لافت ، حيث قامت مديرية الامن العام بتشديد قبضتها على مروجي المخدرات و جرى ضبط العديد منهم خلال مداهمات بمناطق مختلفة في المملكة ، وبلغ عدد الاشخاص الذي القي القبض عليهم خلال عام 2018 حوالي (25875) شخصاً بقضايا المخدرات ، و بلغ نسبة الجرائم المكتشفة في نفس العام 100% ، وضبط (2885) قطعة سلاح و القبض على (634) بحوزتهم اسلحة نارية ، وبلغ مجموع حوادث السير خلال عام 2019 لغاية تاريخ 27/7/2019 حوالي (90) الف حادث سير و جرى تحرير حوالي (16) الف مخالفة استخدام هاتف اثناء القيادة و (13) الف مخالفة العمل مقابل أجرة ، وبلغ مجموع الاشخاص المطلوبين الذين تم القاء القبض عليهم (17) الف شخص القي القبض عليهم لغاية 27/7/2019 .





الحمود : لسنا امن ناعم ولا أمن خشن .. نحن امن قوي واي احتجاج غير قانوني سنتعامل معه بقوة وحزم

وقال الحمود ان المصطلح الذي يطلقه البعض على الامن العام بأنه امن ناعم هو مصطلح في غير محله ولا يحبذ استخدامه مؤكد ان الامن العام هو " أمن قوي" ، مشدداً على اهمية حفظ هيبة وكرامة رجل الامن و كرامة المواطن بالدرجة الاولى ضمن سيادة القانون وتحت مظلته ، وان الامن العام تعامل مع المواطنين خلال فترة الربيع العربي ضمن الطرق القانونية وبالطريقة المناسبة منعاً لأي توتر وحقناً للدماء ، حيث كان ومازال هنالك تنسيق مشترك بين الامن العام وقوات الدرك و باقي الاجهزة الامنية في كافة المحافل في الواجبات الميدانية من اعتصامات واحتجاجات ، مؤكدا ان اي احتجاج غير قانوني سيتم التعامل معه بقوة وحزم ، مع التأكيد على ضمان حرية الاحتجاج وفق الطرق السلمية ، ورفض لأي شكل من اشكال العنف او اغلاق الطرق للإحتجاج.



الحمود :لا يوجد تعذيب ممنهج في اي من مراكز التوقيف في الامن العام



اكد الحمود ان ما تخرج به بعض منظمات حقوق الانسان بين الفينة والاخرى ، حول وجود تعذيب ممنهج في مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكزالتوقيف في نظارات الامن العام ، هو امر غير صحيح على الاطلاق ، مبدياً تحفظه على التقارير التي تخرج بها تلك المنظمات حول حقوق الانسان ووصفها بأنها "غير موضوعية" ، مبيناً ان من حق اي مواطن التقدم بشكوى لدى مديرية القضاء الشرطي في حال احس بتعرضه للظلم او التعنيف ، إلا ان هنالك بعض التجاوزات التي تحصل بشكل فردي من قبل بعض افراد الامن العام ويتم التعامل معها وفق القانون ويتم محاسبة المخطئين.سرايا





الحمود : مشاريع استثمارية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل تحقق دخلاً للموقوفين والمحكومين المعيلين لأسرهم

وكشف مدير الامن العام فاضل الحمود ، ان مديرية الامن العام بصدد البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية يعمل بها الموقوفين والمحكومين بقضايا و المتواجدين في مراكز الاصلاح والتأهيل ، وذلك لتحقيق دخل وعائد مادي ، وذلك من اجل اعالة اسرهم و تقديم المساعدة لهم ، كون هنالك العديد من الاشخاص المتواجدين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل هم من يعيلون أسرهم ، و مصاريف تلك الاسر متوقفة عليهم.





الحمود : نخطط لإنشاء مراكز لعلاج مدني المخدرات "القاصرين"



و حول قضايا المخدرات قال الحمود ان هنالك آلية وخطط تقوم مديرية الامن العام وادارة مكافحة المخدرات على تطبيقها لمكافحة افة المخدرات والحد من انتشارها بين الشباب ، مناشداً وسائل الاعلام بضرورة التوعية بمخاطر هذه الآفة ، وسط جهود كبيرة من الامن العام للسيطرة على المروجين والقبض عليهم ومنعهم من ممارسة نشاطاتهم و الابلاغ عنهم و اهمية تحذير المواطنين من التعامل معهم ، وان اي معلومة تفيد حول قضايا المخدرات و المدمنين يجب ان يتم الافصاح عنها و التعامل معها بسرية تامة ، مشدداً على ان مديرية الامن العام تدرس حالياً فكرة انشاء مركز علاج ادمان للقاصرين بالتعاون مع وزارة الصحة ، مطالباً كافة الجهات المعنية بضرورة التفاعل مع ادارة مكافحة المخدرات للاستمرار بعلاج المدمنين ومتابعتهم ورعايتهم ، وان الامن العام لديه دراسات جغرافية حول المناطق التي تنتشر فيها المخدرات و هنالك جهود كبيرة مبذولة من قبل ادارة مكافحة المخدرات لضبط المروجين.





الحمود : 300 مليون دينار كلفة حوادث السير في المملكة ورجال الامن العام ليسوا جُباة مخالفات و لدينا توجه لجعل الفحص العملي للسواقين بنظام الاتمتة دون تدخل بشري



وبالحديث عن مخالفات السير قال الحمود ، ان هنالك استراتيجية يتم العمل بها للحد من مخالفات السير و خسائر الارواح والممتلكات ، حيث بلغ مجموع كلفة حوادث السير حوالي 300 مليون دينار سنوياً ، مشدداً على ان رجال الامن العام هم ليسوا جُباة مخالفات ، وان همهم الوحيد هو حماية المواطنين وممتلكاتهم ، مع التشديد على ضرورة ايجاد وعي لدى المواطنين من خطر حوادث السير والقيادة المتهورة ، ومنع مسألة "الواسطات" في اصدار اي رخصة قيادة لأي شخص غير كفوء ، و تحديث نظام الفحص العملي ليكون على نظام الأتمتة دون اي تدخل بشري للحد من الواسطات.





الحمود : الحملات الامنية مستمرة على فارضي الأتاوات والدراجات النارية

وقال الحمود ان مديرية الامن العام شددت قبضتها على فارضي الاتاوات ، مطالباً بالوقت ذاته من المواطنين بسرعة الابلاغ عن تلك الحالات ، حيث وصلت ملحوظات حول قيام اشخاص بطلب اموال "خاوات"من المواطنين بدل اماكن اصطفاف حجة انه موقف اصطفاف "فاليت" ، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية بخصوص قضية الفاليت و تم تشكيل لجنة لايجاد حل لهذه القضية و تنظيمها ، وكما يتم حالياً متابعة قضايا الازعاج بسبب المضخمات التي يتم تركيبها على الدراجات النارية التي ازدادت الشكاوى حولها حيث تم ضبط العشرات من الدراجات النارية المخالفة و تحرير مخالفات سير بحقها.





الحمود : الامن تعامل مع احداث عنجرة بطريقة حكيمة حقناً للدماء وتغيير مكان الدورية المشتركة هو "تغيير تكتيكي" ولا مناطق عصية علينا



قال الحمود ان احداث عنجرة التي جرت قبل مدة و تعاملت معها مديرية الامن العام والدرك ، شهدت تعامل الامن العام معها بحكمة و حنكة كبيرين حقناً للدماء و وقفاً للتوتر الحاصل ، و منعاً لحصول اي تجدد لاعمال الشغب ، مشيراً الى ان الغالبية العظمى من اهالي مدينة عنجرة هم اشخاص متعاونين و وطنيين ، وان التغيير الذي جرى بعد احداث عنجرة حول مكان توقف الدورية الامنية المشتركة لقوات الامن والدرك هو تغيير "تكتيكي" وليس انسحاباً ، مؤكد ان لا مناطق عصية على الامن العام و يجري بين الحين والاخر مداهمات امنية للقبض على مطلوبين في منطقة عنجرة وتتواجد الاجهزة الامنية بشكل لافت فيها وليس صحيح كما يشاع حول عدم وجود دوريات امنية.



الحمود : نحن على تواصل دائم مع المتقاعدين العسكريين والاهتمام بهم من اوليات جلالة الملك



و بين الحمود ان مديرية الامن العام على تواصل دائم مع المتقاعدين العسكريين ، و يعقد بشكل دوري لقاءات متعددة معهم للاستماع لملحوظاتهم و الاستفادة من خبراتهم وفقاً لتوجيهات جلالة الملك الذي شدد على اهمية التواصل مع المتقاعدين العسكريين و احترامهم و هم عنصر هام في المجتمع و "بيت خبرة" و جنود اوفياء لهذا الوطن.





الحمود : نرفع كشوفات شهرية لنقابات "الصحفيين والمحامين والاطباء" للمطلوبين من منتسبيها



وبما يخص قضية توقيف الصحفيين ، اكد مدير الامن العام فاضل الحمود ، ان جهاز الامن العام يتعامل وفق القانون وبكل احترام مع الصحفيين و يبلغ نقابة الصحفيين وكذلك نقابة المحامين و الاطباء ، حول المطلوبين من منتسبيها او من يترتب عليه مطالبات مالية ضمن حدود القانون ، مشدداً على ان مديرية الامن العام تؤمن بشكل كبير بأهمية الانفتاح على وسائل الاعلام و نقل الرسالة النيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام .



الحمود : دوريات نجدة قريباً كامل طاقمها من الشرطة النسائية



وقال الحمود انه نظراً لمواكبة التطورات فقد سيتم اطلاق دوريات امنية "نجدة" قريباً في احدى المناطق كتجربة جديدة ، كامل طاقمها من الشرطة النسائية ، نظراً لمتطلبات العمل الشرطي و التفاعل مع المواطنين والمواطنات وخدمتهم بشكل كامل.