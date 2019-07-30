غنيمات : الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة .

وقالت غنيمات في تصريحات لها، الثلاثاء: إن جميع الخطط الحكومية في قطاع الطاقة تركز على تخفيض كلف الإنتاج، الأمر الذي سينعكس على أسعار الكهرباء على المواطن وبشكل ملموس.

وأضافت أن من الخطوات التي تتخذها الحكومة في إدارة ملف الطاقة العمل على إدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية أو تخفيض كلف خدمة الدين.

من ناحية أخرى، أكدت غنيمات أن الحكومة ملتزمة بتحسين نوعية وموثوقية الخدمات المقدمة في قطاع النقل العام، وتتجه للتوسع في منظومة النقل الحديث، التي أطلقت أخيراً في عمان، إلى مختلف محافظات المملكة لتشمل محافظتي جرش وإربد في مرحلتها هذا العام.

وقالت إن عام 2020 سيشكل نقلة لهذا القطاع الحيوي، من خلال استكمال مشروع باص عمان، حيث سيكون عدد الحافلات الاجمالي 286 حافلة صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى استكمال المراحل النهائية لمشروع الباص السريع.

ولفتت إلى أن الحكومة ستطلق خلال شهر آب المقبل، مشروعاً تجريبياً لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش، يليها إربد، ثم تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

وحول التامين الشامل، قالت غنيمات: ان الحكومة، ومن خلال وزارة الصحة، تسعى لتوفير شبكة مراكز صحية نموذجية، يصل عددها إلى 14 مركزاً صحياً هذا العام في مختلف مناطق المملكة، قادرة على تقديم خدمات نوعية وبساعات عمل منتظمة وكوادر طبية مؤهلة ضمن الاختصاصات المطلوبة.

ولفتت إلى أن المراكز النموذجية سيكون لديها القدرة على معالجة 95 بالمئة من المرضى المراجعين يومياً إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف الضغط عليها بشكل أكبر، ويعكس تجربة المراكز الصحية النموذجية، على بقية المراكز الصحية المنتشرة في المملكة والتي يزيد عددها عن 700.