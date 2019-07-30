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32 حالة ايدز تسببت بمنع استقدام العاملات من اوغندا
وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان وزارة العمل تابعت عن قرب الوقفة الإحتجاجية التي نفذها عدد من أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل, اليوم أمام وزارة العمل احتجاجا على القرار المتعلق بوقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من دولة أوغندا.
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