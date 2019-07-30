ماذا سأل الملك الطالب الحاصل على 100 بالتوجيهي

وطنا اليوم-عمان:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة في مختلف الفروع الدراسية على مستوى المملكة للعام الدراسي 2018-2019.

وضم اللقاء عددا من الطلبة من ذوي الإعاقة وطلبة يعانون من مرض السرطان ممن سجلوا قصص نجاح متميزة في امتحانات الثانوية العامة، ومدراء مدارس ومعلمين ومعلمات كان لهم أثر إيجابي في دعم الطلبة وتحفيزهم على المثابرة والتميز، إضافة إلى أهالي الطلبة.

ووفق ما علم فإن جلالة الملك توقف عند الطالب أحمد عثمان الأول على المملكة في التوجيهي والحاصل على العلامة الكاملة 100 بالمائة، وسأله بعد ان بارك له "شو بدك تدرس". فأجابه عثمان "طب بالأردنية".

فقال الملك "إن شاء الله".

وتابع جلالته كلامه للطالب احمد قائلا "أنا سمعت كلامك على برنامج يسعد صباحك يوم الجمعة واللي حكيت فيه انك بتعتبرني قدوة لك".

وهنا قال الطالب احمد "يا سيدي دائما افتخر واعتز بان تكون قدوة لي".

وفي لفتة أخرى سأل الملك الطالب أحمد عن خاله يوسف عبدالعزيز الذي أشار إليه أحمد في برنامج يسعد صباحك وقال جلالته "بأي ولاية بيدرس" فاجابه أحمد "ولاية مينسس" وهنأ تمنى له جلالة الملك كل خير.

و وصف الطالب أحمد عثمان لقاءهم بجلالة الملك بأنه أكثر من رائع، وقال "قبل اللقاء كان القلق والخوف يسيطران عليَّ، وعندما دخل جلالته بوقاره وهيبته وبساطته ذهب الخوف".

وأضاف أحمد "كان اللقاء ابسط مما كنت اتوقع وكان استقبالا رائعا وحافلاً".