الحكومة : مناهج جديدة في الرياضيات والعلوم

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إنه سيتم أصدار كتب مدرسية جديدة لمادتي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع .

وأضافت غنيمات في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الكتب الجديدة تهدف لتطوير محتوى الكتب المدرسية بما ينسجم مع التحولات العلمية عالمياً.

وبشان المراجعات الدورية التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قالت غنيمات إن المرحلة الثالثة من المراجعة مع صندوق النقد ستبدأ في أيلول المقبل.

وأكدت على أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء.

وقالت ان كل الخطط تركز على تخفيض كلف انتاج الطاقة في الأردن بما يصب باتجاه عدم رفع أسعار الكهرباء، وهذا الجهد الذي تقوم به الحكومة وتبذله".

وبينت أن الخطوة الموازية تتمثل في العمل على تخفيض الكلف من خلال إدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية أو تخفيض كلفها (كلف خدمة الدين).