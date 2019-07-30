وأخيراَ ..تحويل رواتب منتفعي المعونة إلى البنوك عام 2020

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، ان الصندوق سينتهي من تحويل الرواتب الشهرية للمنتفعين من لصندوق إلى البنوك أو المحافظ الإلكتروني قبل نهاية عام 2020.

واشار المشاقبة اليوم الثلاثاء، الى ان صندوق المعونة الوطنية بدأ بتنفيذ خطة الحكومة الهادفة لتحويل مستحقات الأسر المنتفعة من الصندوق إلى البنوك أو عبر المحافظ الإلكترونية، مؤكدًا ان الهدف منها تخفيف المعاناة التي تثقل كاهل الأسر من عجزة وذوي احتياجات خاصة والأرامل، ومعالجة مشاكل الاكتظاظ التي شكا منها منتفعو الصندوق أمام مكاتب البريد، والمحافظة على خصوصيتهم.

واضاف، ان المطالبات تركزت في السنوات السابقة على إيجاد آلية جديدة لتسليم الرواتب، مبينا ان البنك المركزي ألزم البنوك بفتح حسابات بنكية للمنتفعين دون أي تكلفة على المواطن أو الصندوق، وان المنتفع هو صاحب اختيار طريقة تحويل راتبه إلى البنك أو المحفظة الإلكترونية.

واوضح المشاقبة، ان تعميم الخطة جاء بعد نجاح تطبيقها بعدد من مكاتب الصندوق في محافظة جرش ولواء الأزرق وقضاء بيرين، مبينًا انها ستساهم في تطوير عمل صندوق المعونة الوطنية، وستسهل تقديم الخدمة للمنتفعين.