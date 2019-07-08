الرئيسية | محليات تنقلات بين السفراء في وزارة الخارجية

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر مطلعة انه من المتوقع تعيين سجى المجالي امينا عاما لوزارة الخارجية كما علم ان وزير الخارجية ايمن الصفدي قام بأجراء تشكيلات بين السفراء على النحو التالي : السفير خالد القاضي سفيرا للاردن في بيرن السفير محمد التل سفيرا للاردن في المكسيك السفير مكرم القيسي سفيرا للاردن في باريس السفير سامر النبر سفيرا للاردن في البرازيل السفير وليد عبيدات سفيرا للاردن في جينيف السفير حسام الحسيني سفيرا للاردن في الصين السفير ماجد القطارنة سفيرا للاردن في كندا السفير ماهر الطراونة سفيرا للاردن في تونس السفير عاهد سويدات سفيرا للاردن في اثينا السفير سفيان القضاة سفيرا للاردن في رومانيا السفير سامي غوشة سفيرا للاردن في اذربيجان

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