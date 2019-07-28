|
الارصاد تحذر المواطنين من التعرض لاشعة الشمس
وطنا اليوم-عمان:حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت في تصريح صحفي ان درجات الحرارة ستشهد اليوم ارتفاعا وتصبح الأجواء حارة.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 35 إلى 23 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 33 إلى 22، وفي المناطق الجنوبية من 32 إلى 18، وفي خليج العقبة من 43 إلى 30 درجة مئوية.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|