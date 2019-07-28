النقابة: لا ننصح بدراسة طب الأسنان والخدمة المدنية ترد

وطنا اليوم-عمان:أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم عن تقرير يتضمن التخصصات الجامعية الراكدة و المشبعة والمطلوبة، وتم تصنيفها حسب نسبة التشغيل في كل تخصص .

قال نقيب أطباء الأسنان عازم قدومي إن تخصص طب الأسنان لا يعد من التخصصات المطلوبة كما ذكر التقرير ، فطب الأسنان يعتبر من أعلى النسب على مستوى المهن الطبية و المهن بشكل عام و لا ننصح بدراسة طب الأسنان في الوقت الحالي لأنها دراسة مكلفة و لا يستطيع الإنسان بعد دراستها الا أن يعمل بها و مثال على ذلك وزارة الصحة تأخذ كل سنة دفعتين طب للإقامة في برامج الإقامة في الوزارة أما طب الأسنان كل 3 سنوات تأخذ دفعة للإقامة في الوزارة .

و أضاف القدومي أن التعيينات في وزارة الصحة لطب الأسنان لا تتجاوز العشرات في السنة أما عدد الأطباء المنتسبين المسجلين في نقابة أطباء الأسنان سنوياً يتراوح ما بين 200-300، مؤكداً أن نسبة البطالة مرتفعة في قطاع طب الأسنان بسبب ضعف فرص العمل في القطاع الخاص و العام سواء عن طريق الخدمات الطبية الملكية أو ديوان الخدمة المدنية .

ومن جهه أخرى قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن الآلية التي يتم من خلالها تصنيف التخصصات تعتمد على الحاجة و الارتباط بالنمو السكاني و المناطق الجغرافية و ليس فقط الارتباط بالوظيفة العامة انما نأخذ بعين الاعتبار أسواق العمل المحيطة فينا و القطاع الخاص .

و أكد الناصر في تصريح أن عدم وجود تعيينات في قطاع معين لا يعني ركوده بل هذا الأمر مرتبط بخزينة الدولة ، و أضاف أن التخصصات التقنية أو المهنية أو الفنية يبقى الحاجة لها في كل الأوقات و النمو السكاني و الهجرة القسرية قد يؤدي إلى الضغط الدائم على التخصصات الطبية و الصحية و التعليمية.

و أضاف الناصر أن التقريرالموجود على موقع القبول الموحد يمثل مؤشرات واقعية للاطلاع على حال التخصص و الموقع يوفر كل المعلومات التي يحتاجها الطالب عن التخصص الذي يرغبه و أيضاً يحتوي على عدد الملتحقين في أي تخصص في الجامعات حاليا لذلك تتكون للطالب صورة واضحة عن التخصص .

و أشار الناصر أنه منذ عامين بدأ ديوان الخدمة المدنية بنشر تقارير عن التخصصات و وضعها في السوق المحلي لإرشاد الطلاب ، و أكد أن التقرير كان له العديد من الفوائد مثل : انخفاض نسبة الدبلوم , مجلس التعليم العالي أخذ قرارات مهمة في منع قبول بعض التخصصات بشكل جزئي بسبب قرار وزير التعليم العالي بمنع أي جامعة تدريس أي تخصص إلا بعد العودة لديوان الخدمة المدنية .

و يحتوي موقع الخدمة المدنية الإلكتروني على العديد من التفاصيل التي تمكن الطالب من معرفة التخصصات الجامعية المطلوبة و الراكدة والمشبعة على مستوى الذكور أو الإناث , و أيضاً احتوى الموقع على تفاصيل لتخصصات الدبلوم الراكدة و المشبعة و المطلوبة على مستوى الذكور و الإناث .