 وطنا نيوز -الأوقاف تؤكد تأمين الحجاج الذين تعطلت حافلتهم بالحسا
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الأوقاف تؤكد تأمين الحجاج الذين تعطلت حافلتهم بالحسا
التاريخ : 30-07-2019 09:47:56 المشاهدات: 914

وطنا اليوم-عمان:أفاد مدير عام دائرة الحج والعمرة م. مجدي البطوش، مساء الاثنين، بأنه جرى تفويج قرابة الـ ٦٠ حافلة لحجاج البر لغاية الان، مؤكدا ان الإجراءات تمت بدون ملاحظات باستثناء ما جرى مع حافلة تعطلت بالقرب من منطقة الحسا .

وبين البطوش في تصريحات: بأن الدائرة تابعت الملاحظة عبر غرفة العمليات، وجرى إرسال حافلة بديلة على الفور إلى الموقع من خلال نظام تتبع المركبات، وذلك وفق خطة الطوارئ المعدة، إلا أن الحجاج رفضوا الصعود بحجة أن الحافلة الجديدة ليست بمستوى الحافلة التي تقلهم، إلا أنه وبعد عدة محاولات جرى إقناع الحجاج بالصعود للحافلة ليتم تأمينهم إلى مدينة حجاج معان وحل مشكلتهم مع الشركة.

وأشار البطوش إلى ان الوزارة معنية بالإشراف على تنفيذ جميع الأطراف لواجباتهم والتزاماتهم في موسم الحج، وأكد ان خطة الوزارة تقوم على متابعة اي ملاحظة وبشكل لحظي لحين حلها.


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