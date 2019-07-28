أجواء حارة نهار الثلاثاء ومعتدلة ليلاً

وطنا اليوم-عمان:تظهر توقعات الطقس ليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة نهارا لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس حار نسبياً مقارنة بالأيام الماضية في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجهٍ عام، سيّما مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.