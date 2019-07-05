 وطنا نيوز -الصين تحتفي بطالب أردني فاز بمسابقة الذكاء الذهني
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الصين تحتفي بطالب أردني فاز بمسابقة الذكاء الذهني
التاريخ : 30-07-2019 09:40:59 المشاهدات: 1303

وطنا اليوم-عمان:رفع طالب أردني اسم بلده وعلمها، بعد فوزه بمسابقة الذكاء للحساب الذهني، فيما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تكريمه واحتفوا به .

المسابقة التي جرت في الصين الشعبية قبل أيام، لم يعلن عنها، لكن الطالب حصل حمزة نسيم المومني فاز بها وحصل على مرتبة متقدمة بين منافسيه. 

واللافت أن الطالب المومني ويقطن بمحافظة عجلون، كان العربي الوحيد الذي رفع علم بلاده وكأس انتصاره بهذه المسابقة في الصين الشعبية.


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