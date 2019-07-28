الرئيسية | محليات تعرف على المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة تعليم العالي والبحث العلمي، وحدة تنسيق القبول الموحد، عبر موقعها الالكتروني، عن قائمة مدارس المكرمة الملكية لأبناء العشائر في البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة. عمان القويسمة ابو بكر الصديق ث للبنين القويسمة اسكان المالية والزراعة ث القويسمة الجويدة الثانوية بنين القويسمة القويسمة الثانوية الاولى للبنين القويسمة ام الحيران الثانوية بنين القويسمة ام قصير والمقابلين ث للبنين القويسمة جابر بن حيان ث الصناعية القويسمة جاوا الثانوية الأولى للبنين القويسمة خريبه السوق الثانويه للبنين سحاب الخشافية الثانوية الشاملة للبنين سحاب العبدلية الثانوية للبنين ناعور البنيات الثانوية للبنين ناعور الروضة الثانوية للبنين ناعور العال الثانوية للبنين ناعور المنصورة الثانوية للبنين ناعور ام البساتين الثانوية للبنين ناعور حسبان الثانويه للبنين ناعور ذات النطاقين الثانوية للبنات ناعور منشية حسبانثش للبنات وادي السير الامير الحسين بن عبد الله ث وادي السير السويسة ث للبنين وادي السير الفقهاء الثانوية للبنين وادي السير ام عبهره الثانويه للبنين وادي السير عراق الاميرثللبنين وادي السير مرج الحمام الثانوية المهنية مأدبا ذيبان الجبل الثانوية الشاملة للبنين ذيبان السواعده الثانويه المختلطه ذيبان برزا الثانويه للبنين ذيبان ذيبان الثانوية الشاملة للبنين ذيبان لب الثانوية الشاملة للبنات ذيبان لب الثانوية الشاملة للبنين ذيبان مليح الثانوية الشاملة للبنين اربد الاغوار/ش العدسية الثانوية للبنات الاغوار/ش العرامشة والفضيين ث بنات الاغوار/ش المشارع الثانوية للبنين الاغوار/ش المشارع الثانويه للبنات الاغوار/ش الملك طلال الثانوية الشاملة للبنين الاغوار/ش المنشية الثانوية الشاملة للبنين الاغوار/ش جسر الشيخ حسين ث الرياديه للبنات الاغوار/ش قليعات الثانوية للبنات الاغوار/ش كريمه الثانويه للبنين الاغوار/ش وادي الريان الثانوية للبنات الاغوار/ش وادي الريان ث المهنية الاغوار/ش وقاص الثانوية المختلطة الرمثا الامير حمزة بن الحسين ث للبنين الرمثا الذنيبة الثانوية الشاملة للبنات الرمثا الذنيبة الثانوية الشاملة للبنين الرمثا الشجرة الثانوية الشاملة للبنين الرمثا الطرة الثانوية للبنين الرمثا سكينة بنت الحسين ث للبنات الثانية الرمثا عمراوة الثانوية الشاملة للبنات الرمثا عمراوة الثانوية للبنين الطيبة صما الثانوية الشاملة للبنين الطيبة مخربا الثانوية الشاملة للبنين الكورة الاشرفيه الثانويه للبنين الكورة الامل للتربية الخاصه الكورة بيت ايدس الثانوية للبنين الكورة تبنه الثانويه للبنين الكورة جديتا الثانوية الشاملة للبنين الكورة جفين الثانويه الشامله للبنين الكورة جنين الصفا الثانوية للبنين الكورة زمال الثانويه الشامله للبنين الكورة سموع الثانويه للبنين الكورة كفر الماء الثانوية للبنين الكورة كفرابيل الثانوية الشاملة للبنين الكورة كفرعوان الثانويه للبنين المزار/ش المزارالثانوية الشاملة للبنين المزار/ش جحفيةالثانوية الشاملة للبنين المزار/ش حوفا المزار ث للبنين المزار/ش عنبة الثانوية الشاملة للبنين المزار/ش عنبه الثانوية الشاملة للبنات الوسطية الخراج الثانوية الشاملة للبنين الوسطية قميم الثانوية الشاملة للبنين بني عبيد ابو حنيفة الثانوية للبنين بني عبيد الشهيد زهاءالدين الحمود ث بنين بني عبيد حمدالفرحان الثانويةالشاملة للبنين بني عبيد عمراللافي الثانوية الشاملة للبنين بني عبيد كتم الثانوية الشاملة للبنين قصبة إربد التطوير الحضري الثانويه للبنين قصبة إربد الثورة العربية الكبرى ث للبنين قصبة إربد الزرنوجي الثانويه للبنين قصبة إربد المغير الثانويه للبنين قصبة إربد بشرى الثانوية للبنين قصبة إربد بيت راس الثانويه للبنين قصبة إربد ججين ث بنات قصبة إربد حواره الثانويه للبنين قصبة إربد حور الثانويه للبنين قصبة إربد زحر الثانويه للبنبن قصبة إربد سوم الثانويه للبنين قصبة إربد كفرجايز الثانويه للبنات قصبة إربد كفرجايز الثانويه للبنين جرش قصبة جرش البرج الثانوية للبنات قصبة جرش البرج الثانوية للبنين قصبة جرش الجزازة الثانوية للبنات قصبة جرش الجزازة الثانوية للبنين قصبة جرش الحدادة الثانوية للبنين قصبة جرش القابسي الثانويه الشامله للبنين قصبة جرش الكته الثانوية للبنين قصبة جرش الكفير الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش المشيرفة الغربية ث للبنين قصبة جرش برما الثانوية الشاملة للبنات قصبة جرش برما الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش بليلا الثانوية للبنين قصبة جرش تلعة الرز الثانوية للبنين قصبة جرش جبة الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش جرار النالعاصمة القدوة قصبة جرش خالد بن الوليد الثانوية للبنين قصبة جرش دير الليات الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش ريمون الثانوية الشاملة للبنات قصبة جرش ساكب الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش سوف الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش سوف الثانوية ش للبنات قصبة جرش سوف الثانوية للبنات قصبة جرش عليمون الثانوية للبنات قصبة جرش قفقفا الثانوية للبنين قصبة جرش مخيم سوف الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش مرصع الثانوية الشاملة للبنين قصبة جرش مقبلة الثانوية للبنات عجلون قصبة عجلون الجبل الاخضر ث للبنين قصبة عجلون الخنساء الثانوية للبنات قصبة عجلون الساخنة الثانوية للبنات قصبة عجلون الساخنه ث للبنين قصبة عجلون المرجم ث للبنين قصبة عجلون الملك طلال الثانوبة الشاملة للبنين قصبة عجلون الملك عبدالله الثاني ث للبنين قصبة عجلون الهاشمية الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون الوهادنة الثانوبة الشاملة للبنبن قصبة عجلون اوصره الثانوية الشاملة للبنات قصبة عجلون اوصره الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون باعون الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون حلاوة الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون حلاوه ث للبنات قصبة عجلون حي سكرين ث بنات قصبة عجلون راس منيفثللبنين قصبة عجلون راسون الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون راسون الثانوية للبنات قصبة عجلون صخرة الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون صنعار الثانوية بنين قصبة عجلون عبين عبلين الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون عنجرة الثانوية الشاملة للبنين قصبة عجلون عين جنا الثانوية الشاملة للبنات قصبة عجلون عين جنا الثانوية ش للبنين قصبة عجلون محنا ث للبنين كفرنجه الحرث ث للبنين كفرنجه السفينه ث للبنين كفرنجه العامرية الثانوية للبنات كفرنجه بلاص ث للبنين كفرنجه راجب الثانوية الشاملة للبنات كفرنجه راجب الثانوية الشاملة للبنين كفرنجه عين البستان الثانوية للبنين كفرنجه كفرنجة الثانوية الشاملة للبنات كفرنجه كفرنجة الثانوية الشاملة للبنين المفرق قصبة المفرق الأمير حسين بن عبدالله2 للبنين قصبة المفرق الاميرةايمان بنت الحسينثبنات قصبة المفرق الدجنية الثانوية للبنين قصبة المفرق المنشية الثانوية للبنات قصبة المفرق المنشية الثانوية للبنين قصبة المفرق ام النعام الشرقية الثانوية للبنين قصبة المفرق ام بطيمة الثانوية للبنين قصبة المفرق ايدون بني حسن الثانوية للبنين قصبة المفرق ايدون بني حسن ث للبنات قصبة المفرق بلعما الثانوية للبنات قصبة المفرق بلعما الثانوية للبنين قصبة المفرق حيان الرويبض الشرقي ث للبنين قصبة المفرق حيان المشرف الثانوية للبنين قصبة المفرق رحاب الثانوية للبنين قصبة المفرق روضة الأمير محمد الثانوية المختلطة قصبة المفرق روضة الأمير محمد الثانوية للبنين قصبة المفرق عين بني حسن الثانوية للبنين قصبة المفرق نادرة الثانوية المختلطة الزرقاء الرصيفة خالد بن الوليد ث بنين الهاشمية السخنة الثانوية الشاملة للبنين الهاشمية الشهيد احمد الزيود الثانوية للبنين الهاشمية دوقرة الثانوية االشاملة للبنين قصبة الزرقاء اروى بنت الحارث الثانوية ش بنات قصبة الزرقاء الامير الحسن الثانوية للبنين قصبة الزرقاء الامير حمزة الثانوية للبنين قصبة الزرقاء الامير محمد الثانوية للبنين قصبة الزرقاء الثورة العربية الكبرى قصبة الزرقاء الجاحظ الثانوية الشاملة للبنين قصبة الزرقاء الحسين الثانوية الشاملة للبنات قصبة الزرقاء الزرقاء الثانوية الشاملة للبنين قصبة الزرقاء الشاملة الثانوية للبنات قصبة الزرقاء الشاملة الثانوية للبنين قصبة الزرقاء الظليل الثانوية الشاملة للبنين قصبة الزرقاء القنية الثانوية الأولى المختلطة قصبة الزرقاء الكمشة الثانوية للبنين قصبة الزرقاء المغيره بن شعبه الثانويه للبنين قصبة الزرقاء ام الصليح الثانوية للبنين قصبة الزرقاء ام رمانة الثانوية للبنين قصبة الزرقاء بيرين الثانوية الشاملة للبنين قصبة الزرقاء حسن خالد ابو الهدىث للبنين قصبة الزرقاء حي الحاووز الثانوية الشاملة للبنات قصبة الزرقاء خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين قصبة الزرقاء ريحانة بنت زيد المركز المسائي قصبة الزرقاء صروت الثانوية للبنين قصبة الزرقاء عكرمة الثانوية للبنين قصبة الزرقاء عمر بن الخطاب الثانوية للبنين قصبة الزرقاء عوجان الثانوية الشاملة للبنين قصبة الزرقاء معاويه بن ابي سفيان ث. للبنين

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