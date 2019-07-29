الخشمان يتساءل: لماذا تم استثناء المرأة الاردنية من برنامج الدعم الامريكي

وطنا اليوم- استغرب الكابتن محمد الخشمان استثناء الاردن من مبادرة التنمية العالمية للمرأة التي تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية لدول العالم في مجال تمكين المرأة وسينعكس هذا الاستثناء سلبا على تأهيل المراة الاردنية .

هذا المشروع يتيح الفرصة لتأهيل النساء وفكرة المشروع تقوم على مبادرة التنمية العالمية للمراة, وهي برنامج البيت الابيض الذي اطلقته المستشارة الرئاسية ايفانكا ترامب.

وقد تم الاعلان عن الدفعة الاولى من المنح, التي بلغ مجموعها 27 مليون دولار ل 14 مشروعا في 22 بلدا, في وقت سابق من تموز هذا العام

مارك جرين, مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية, والتي تنفذ البرنامج.

اكد بان المشروع سيوفر الفرصة للعديد من النساء اللواتي لديهن التعليم المهني لمساعدتهم في العثور على الوظائف.

كما ان تعزيز ريادة الاعمال وتحسين الوصول الى راس المال والاسواق وشبكات الاعمال هو ايضا اجزاء حيوية من البرنامج.

الكابت الخشمان تساءل لماذا تم استثناء الاردن من هذه المبادرة علما بان المرأة الاردنية بحاجة لمن يقف الى جانبها ويقدم الدعم لها لتمكينها.

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