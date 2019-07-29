مشروع التجارة لأجل التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوقع اتفاقيات تعاون مع غرف الصناعة والجمعيات القطاعية

وطنا اليوم-وقع مشروع التجارةلأجلالتشغيل ( T4E) وهو إحدىمشاريعالوكالةالألمانيةللتعاونالدوليGIZ، يوم الإثنين الموافق 29 تموز، اتفاقيات تعاون مع كل من غرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، واتحاد منتجي الأدوية الأردني، وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، حيث تم التوقيع بحضور السيد عماد الطراونة، القائم بأعمال عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ممثلا عن الوزارة.

تهدف الاتفاقيات إلىوضع اسس للتعاون بين الجهات المذكورة ومشروعالتجارةلأجل التشغيل، وتحدد المجالات ذات الاهداف المشتركة والمرتبطة بدعم الصناعة والتصدير والتشغيل، وهو ما يتوافق مع أهداف المشروع الذي يسعى إلىدعم خدمات التصدير التي یحتاجھا القطاع الخاص، بالإضافة إلى مواجهةعوائق التجارة ووضعخطط عمل لتیسیر إجراءات التصدیر وخفض تكالیف التجارة تماشیاً مع اتفاق منظمة التجارة العالمیة لتیسیر التجارة، فضلا عن ترویجالتشغیلفيالشركاتذات التوجهالتجاريومساندتھافيالتشبیك مع الباحثینعنعمل من الأردنیین والسوریین.

وبهذا الخصوص، أكد السيد شريف يونس، مدير مشروع التجارةلأجل التشغيل على أهمية تلك الاتفاقيات والتي بدورها ستعزز التشاركية والتعاون بين جميع الأطراف بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من جهة، وضمان استدامتها من جهة اخرى.

بارك القائم بأعمال عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، السيد عماد الطراونة، للجهات المجتمعة توقيع الاتفاقيات، وأكد على حرص الوزارة دائما على إشراك مختلف الأطراف المعنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتخفيض معدلات البطالة، واللتان تعتبران من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، مشيداً بالتعاون المستمر مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في هذا المجال.

من جانبه، أشار سعادة السيد عبدالحكيم ظاظا، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن إلى دور الغرفة في دعم وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق التقليدية والجديدة، خاصة من خلال وحدة خدمات الصناعات الأردنية، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المركز الوطني للتعبئة والتغليف للمساهمة في تحسين تنافسية المنتجات الأردنية.

بدوره، ثمن مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، التعاون الوثيق والمثمر ما بين الغرفة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في العديد من المجالات، متطلعاً لتوسيع قاعدة التعاون مستقبلاً.

كما أشار رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الادوية، الدكتور ماهر الكردي، إلى أهمية قطاع الصناعات الدوائية الأردني في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال صدرات القطاع التي تنعكس على تعزيز رصيد العملات الأجنبية، بالإضافة إلى دوره بتوفير الآف فرص العمل للاردنيين، متمنيا أن يسهم التعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل في تعزيز فرص القطاع لزيادة الصادرات إلى أسواق جديدة.

وقد قدمت السيدة ثناء الخصاونة، مديرة جمعية نادي صاحبات الأعمال والهمن، عرضاً موجزاً عن واقع مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية في الأردن، موضحة أن تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا ما يزال يحتاج إلى جهد وطني كبير، متمنية أن يسهم التعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل في دعم إنشاء وحدة التصدير داخل الجمعية وفي تعزيزوزيادة مساهمة الشركات المملوكة من النساء في التجارة الخارجية.

ومن الجدير بالذكر بأن مشروعالتجارةلأجلالتشغيل (T4E) هو مشروع ممول من قبل الوزارةالاتحادیةالألمانیةللتعاونالاقتصاديوالتنمیة(BMZ) ومملكة هولندا، ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DFID))، وينفذبالتعاونمع شريكه الرسمي وزارةالصناعةوالتجارةوالتموین، بالإضافة الى وزارةالتخطیطوالتعاونالدوليواللجنةالوطنیةلتسھیلالتجارةوالنقل والمؤسسةالأردنیةلتنمیةالمشاریعالاقتصادية وغرفالصناعة والتجارة وجمعیاتالأعمالوالمجتمعالمدني.