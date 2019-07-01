اخر قرارات رئاسة الوزراء

وطنا اليوم-عمان: قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشِّر الموافقة على الإجراءات المتعلّقة بتنفيذ مشروع صرف صحّي شمال شرق البلقاء.

ويهدف المشروع إلى زيادة سعة التجميع ومعالجة نظام الصرف الصحّي لمناطق شمال شرق البلقاء، من خلال إغلاق محطة البقعة، وإنشاء محطّة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة استيعابية تقدَّر بـ 36 ألف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسّع إلى 54 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لغايات إنتاج مياه معالجة، وتزويد المحطّة بتنقية تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائيّة، بحيث تغطّي الطاقة الكهربائيّة المنتجة حوالي 75 بالمئة من الاحتياجات التشغيليّة للمحطّة.

والمشروع البالغة كلفته زهاء 75 مليون يورو، يشتمل على تمديد خطوط ناقلة تستوعب التدفّقات المستقبليّة من المناطق المنوي خدمتها، ومن المتوقع أن يخدم زهاء 220 ألف نسمة من سكان المنطقة خلال السنوات المقبلة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تغيير رخصة مطبوعة (صحيفة الربيع الأسبوعيّة) لتصبح باسم (صحيفة راصد الأسبوعيّة)، بناء على طلب شركة الجنوب للإعلام مالكة الرخصة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك، على تعليمات جديدة لإكراميّات التلاوة والخطابة والتدريس في المساجد، بهدف دعم العاملين والمكلّفين بالعمل في المساجد، وتحفيزهم على الخدمة في مجال الخطابة والوعظ والإرشاد.