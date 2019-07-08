15 يوماً إجازة للأردنيين في شهر آب المقبل

وطنا اليوم-عمان:ينتظر الأردنيون شهر آب المقبل بفارغ الصبر، حيث يشهد 15 عطلة رسمية وعطلة أسبوعية.

ويتضمن شهر آب خمسة أيام "جمعة" وخمسة أيام "سبت"، وتكون أول "جمعة" في الثاني من آب، وهي أول عطلة للأردنيين في هذا الشهر.

ومن المرجح أن تعلن حكومة الرزاز عطلة رسمية يوم عرفة وعطلة عيد الأضحى، التي تبدأ من 11 إلى 15 آب.

ويفتتح شهر أيلول أيامه بعطلة رسمية، حيث يصادف الأول من أيلول راس السنة الهجرية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيام العطل خلال شهر آب المقبل على النحو التالي:

الدوام الرسمي لشهر أغسطس 2019.

يبدأ الخميس : 8/1

الجمعة : 8/2 إجازة أسبوعية

السبت : 8/3 إجازة أسبوعية

الجمعة : 8/9 إجازة أسبوعية

السبت : 8/10 إجازة أسبوعية

الأحــد : 8/11 إجازة يوم عرفة

الإثنين : 8/12 إجازة أول أيام العيد

الثلاثاء : 8/13 إجازة ثانيٍ أيام العيد

الأربعاء: 8/14 إجازة ثالث أيام العيد

الخميس : 8/15 اجازة رابع أيام العيد

الجمعة : 8/16 إجازة أسبوعية

السبت : 8/17 إجازة أسبوعية

الجمعة : 8/23 اجازة اسبوعية

السبت : 8/24 اجازة اسبوعية

الجمعة : 8/30 اجازة اسبوعية

السبت : 8/31 اجازة اسبوعية

المجموع : 15 يوم اجازة بشهر آب

الأحد: 9/1 إجازة رأس السنة الهجرية