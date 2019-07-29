الرئيسية | محليات التربية: نتابع قضية وجود خطأ في امتحان الفيزياء

وطنا اليوم-عمان:قال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة انه وصلت للوزارة اليوم ملاحظات حول وجود خطأ في السؤال الثالث من امتحان الفيزياء الذي قدمه طلاب الفرع العلمي صباح اليوم الاثنين ضمن الامتحان التكميلي للتوجيهي.

وبين العجارمة: أن رؤساء مراكز تصحيح الامتحانات سيباشرون عملهم بتدقيق السؤال واكتشاف الخطأ الوارد فيه ان وجد .

واضاف ان العميلة ستتم بدقة متناهية ووفق الاسس والمعايير اللازمة ودون تدخل من أي شخص مسؤول في الوزارة .

وانه في حال تأكد وجد خطأ في السؤال سيتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة الطلاب.

يشار أن بعض الطلاب اشتكوا من وجود خطأ في السؤال الثالث من امتحان الفيزياء الامر الذي ادى بهم الى عدم الاجابة عن السؤال ، والشعور بالخوف أن يفقدوا علامة السؤال كاملة خاصة ان خضوعهم لامتحان التكميلي الذي بدأ صباح اليوم وينتهي يوم الخميس الموافق الثامن من آب المقبل يهدف الى تحسين معدلاتهم واستكمال متطلبات الحصول على شهادة الثانوية العامة.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية رجحت مسبقا أن نتائج امتحان التكميلي ستعلن في العاشر من أيلول

وسيتم شمول الطلاب المتقدمين لامتحان التكميلي بالتقدم لكافة المكرمات (مكرمة الجيش/ مكرمة المعلمين/ مكرمة أبناء المخيمات) الا انه لن يتم شمولهم في قوائم أوائل الفروع أو أوائل المحافظات.

فيما ستصدر النتائج النهائية للقبول الموحد في الجامعات الرسمية بعد صدور نتائج الامتحان التكميلي وتقديم طلبة التكميلي طلبات الإلتحاق بالجامعات.

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