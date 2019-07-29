السمان رئيسًا تنفيذيًا لتوليد الكهرباء بـ 13 الف دينار شهرياَ

وطنا اليوم-عمان:رغم حالة الركود والتقشف التي تنتهجها ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال خطتها الموضوعة للاستغناء عن عشرات الموظفين في سبيل تخفيض النفقات الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة ثامر الشرهان نسب بتعيين مستشار شركة اكوابار مؤيد السمان رئيسا تنفيذيا متفرغا اعتبارا من مطلع اب براتب شهري 13 الف دينار (....) مع كامل الامتيازات (15 راتب سنوياً) والاحتفاظ بالرئيس الحالي نديم رضوي وتعيينه مديرا تنفيذيا للعمليات (راتبه 8500 دينار مع الامتيازات).

يذكر ان الحكومة الاردنية تملك 49 بالمئة حيث بتاريخ 20 أيلول 2007 تم الإعلان عن بيع الحكومة الأردنية 51% من أسهم الشركة إلى شركة إنارة العربية لاستثمارات الطاقة التي أسستها شركة الأردن دبي للطاقة الذراع الاستثماري لشركة الأردن دبي كابيتال.

وفي تموز 2011 استحوذت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوابور ) ، الشركة السعودية المتخصصة في تطوير وتمويل وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على حصة الأغلبية في شركة توليد الكهرباء المركزية ، حيث تمتلك شركة أكوابور حالياً 90% من شركة إنارة لاستثمارات الطاقة والتي تمتلك بدورها 51% من شركة توليد الكهرباء المركزية فيما تحتفظ حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بنسبة 40% من شركة توليد الكهرباء المركزية وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما نسبته 9% .