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السمان رئيسًا تنفيذيًا لتوليد الكهرباء بـ 13 الف دينار شهرياَ
وطنا اليوم-عمان:رغم حالة الركود والتقشف التي تنتهجها ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال خطتها الموضوعة للاستغناء عن عشرات الموظفين في سبيل تخفيض النفقات الا ان رئيس مجلس ادارة الشركة ثامر الشرهان نسب بتعيين مستشار شركة اكوابار مؤيد السمان رئيسا تنفيذيا متفرغا اعتبارا من مطلع اب براتب شهري 13 الف دينار (....) مع كامل الامتيازات (15 راتب سنوياً) والاحتفاظ بالرئيس الحالي نديم رضوي وتعيينه مديرا تنفيذيا للعمليات (راتبه 8500 دينار مع الامتيازات).
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