 وطنا نيوز -التنمية تلزم الجمعيات بمجانية خدمة باصات نقل الموتى
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التنمية تلزم الجمعيات بمجانية خدمة باصات نقل الموتى
التاريخ : 29-07-2019 02:47:20 المشاهدات: 1339

وطنا اليوم-عمان:ألزمت وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات الخيرية بتقديم خدمات باصات نقل الموتى مجانا.

وقال مدير مديرية الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية عايد العبادي، فإن التعميم تضمن منع طلب مقابل على الخدمات التي تقدمها باصات الجمعيات لنقل الموتى تحت أي مسمى.

وأضاف العبادي أن الوزارة طلبت من الجمعيات تزويدها بعدد الباصات التابعة لها والتي تعمل في هذا المجال مع تحديد عدد مرات استخدامها، مشددة على ان الوزارة لن تتهاون مع أي جمعية ستخالف ما ورد في التعميم.

وأشار الى ان موازنات الجمعيات كشفت كلف غير منطقية تتعلق بالصيانة وكلف تشغيل الباصات.


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