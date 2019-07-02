مئات ألالاف ينتظرون ..كيف تعلم انك مستفيد من برنامج تكافل

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن أول دفعة سيتم صرفها للمستفيدين من برنامج الدعم التكميلي ( تكافل) في نهاية ايلول المقبل.

وبين المشاقبة، الاثنين، أن الأسر المستفيدة ستحصل على مبلغ يتراوح من 100-136 ديناراً، وسيتم صرفها على 4 دفعات لمدة عام.

واشار الى أن 136624 ألف أسرة دخلت في المنافسة على الاستفادة من برنامج الدعم التكميلي " تكافل" باعتبارها اسرا مؤهلة بشكل اولي للاستفادة من البرنامج، موضحا انه سيتم ترتيب المتقدمين تصاعدياً بحسب الاسر الأشد فقراً، بهدف الوصول إلى عدد يتراوح بين 60- 65 ألف أسرة تستفيد من البرنامج بمرحلته النهائية.

وأضاف المشاقبة ان 25 ألف أسرة من المشمولين ستحصل على دعم نقدي بمبلغ يتراوح بين 100- 136 دينارا شهرياً تصرف لمدة عام على 4 دفعات، مشيرا الى ان أولى الدفعات سيتم صرفها نهاية أيلول المقبل، وذلك بعد الانتهاء من اجراءات الكشف الميداني.

وأكد ان صندوق المعونة رفع لوزارة الطاقة قائمة أولية للأسر التي يمكن ان تستفيد من تركيب انظمة الخلايا الشمسية، والتي تم اختيارها وفق أسس دقيقة، مقدرا عدد الاسر المستفيدة فعليا بنحو 5 آلاف أسرة، وأن وزارة الطاقة بصدد طرح العطاء خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف، ان قائمة الاسر المستفيدة من دعم النقل باتت جاهزة وبعدد تقريبي يصل لنحو 10 آلاف أسرة، ليحصل كل رب أسرة منها على مبلغ يتراوح بين 50-60 دينارا شهرياً، على أن تكون أولى الدفعات نهاية تشرين الاول المقبل، لافتا الى ان 56 ألف طالب من المناطق الأشد فقراً سيستفيدون من برنامج التغذية المدرسية، وان قوائم المناطق المشمولة في البرنامج أصبحت جاهزة.

وأفاد بأن صندوق المعونة رفع لوزارة الصحة قائمة تضم 45 ألف أسرة لشمولها بالتأمين الصحي لمدة عامين، منوها الى انه تم التباحث مع وزارة الصحة بآلية اصدار وتسليم البطاقات.

وعن اعداد الطلبات المقبولة بشكلها الاولي، أشار المشاقبة الى ان 270 ألف طلب خضعت للمسح الإلكتروني، وتم قبول ما مجموعة 136624 طلبا استوفت شروط الاستهداف، مبينا انه سيتم تحديد الأسرة المستوفية لشروط الاستحقاق بعد المسح الميداني.

وقال، ان الأسر التي لن يتم اختيارها في القائمة النهائية سيتم إدراج اسمائها ضمن قوائم العام المقبل كقوائم انتظار.

وبلغ عدد المسجلين بشكل عام في برنامج الدعم التكميلي "تكافل" 309 آلاف أسرة، تم استبعاد 39 ألفا منها لم تستكمل البيانات المطلوبة، فيما رفض النظام الالكتروني 89602 طلب لم تنطبق عليها الشروط لتجاوز الدخل المحدد، أو لعمل رب الأسرة في القطاع العام، أو لحصول الأسرة على راتب شهري من صندوق المعونة الوطنية.