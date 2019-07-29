تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الاسبوع

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العربن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة، حيث يكون الطقس اليوم الاثنين صيفي مُعتدل الى اعتيادي نهاراً ولطيف ليلاً.

أما يومي الثلاثاء والأربعا فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً ومُعتدل مع ساعات الليل المتأخرة.

ويوم الخميس يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفي إعتيادي إلى حار نسبي نهاراً ولطيف ورطب ليلاً .

ويوم الجمعة يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفي معتدل في عديد المناطق ولطيف ورطب ليلاً.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة من موقع طقس العرب:

الاثنين 2019/07/29

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة.

ويسود طقس صيفي معتدل في الجبال، وصيفي اعتيادي في بقية المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً بوجهٍ عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة في شمال المملكة بعد منتصف الليل.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الثلاثاء 2019/07/30

نهاراً: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس حار نسبياً مقارنة بالأيام الماضية في أغلب المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجهٍ عام، سيّما مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الأربعاء 2019/07/31

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس حار نسبياً إلى حار في أغلب مناطق المملكة، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة وجفافاً مقارنة بالمعتاد، ويميل إلى الاعتدال مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الخميس 2019/08/01

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة لتقترب من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس صيفياً إعتيادياً في عموم المناطق، بينما يستمر حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق.تظهر السُحب المنخفضة في اجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الجمعة 2019/08/02

نهاراً: يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها العامة بقليل.

ويكون الطقس صيفياً معتدل في عموم المناطق، بينما يكون حار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق. تظهر السُحب المنخفضة في اجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.