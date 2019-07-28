الرئيسية | محليات عرس بالزرقاء: يا معاني ماخذنا وين ع ١٩٩

وطنا اليوم-عمان:أعادت النتائج المرتفعة لطلبة التوجيهي إلى الأذهان الأغنية الشعبية يا شوفير ادعس بنزين ع الميّة وتسعة وتسعين. فقد كانت مناسبة عرس في مدينة الزرقاء فرصة لمخاطبة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وليد المعاني عندما اطلق المحتفلون أهازيجهم "يا معاني ماخذنا وين ع المية وتسعة وتسعين" في إشارة إلى استغراب من العلامات المرتفعة التي رافقت امتحان هذا العام.

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