 وطنا نيوز -عرس بالزرقاء: يا معاني ماخذنا وين ع ١٩٩
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عرس بالزرقاء: يا معاني ماخذنا وين ع ١٩٩
التاريخ : 28-07-2019 09:40:00 المشاهدات: 2069

وطنا اليوم-عمان:أعادت النتائج المرتفعة لطلبة التوجيهي إلى الأذهان الأغنية الشعبية يا شوفير ادعس بنزين ع الميّة وتسعة وتسعين.

فقد كانت مناسبة عرس في مدينة الزرقاء فرصة لمخاطبة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي وليد المعاني عندما اطلق المحتفلون أهازيجهم "يا معاني ماخذنا وين ع المية وتسعة وتسعين" في إشارة إلى استغراب من العلامات المرتفعة التي رافقت امتحان هذا العام.


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