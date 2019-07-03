الرئيسية | محليات الملكة رانيا: قد ما أحكي عن السلط وأهلها ما بوفيهم حقهم

وطنا اليوم-عمان:زارت جلالة الملكة رانيا اليوم الاحد مدينة السلط حيث التقت مجموعة من الشباب والشابات .

وقالت الملكة في منشور لها على موقع انستغرام :

قد ما أحكي عن السلط وأهلها ما بوفيهم حقهم، ومنهم أم محمد الطيبة. تجولت اليوم في أنحاء هذه المدينة العريقة والجميلة والتقيت بمجموعة من السيدات والشباب الفاعلين والمؤثرين بمجتمعهم

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والتقت جلالتها بالسيدة فاطمة الزعبي (أم محمد) والتي حولت بيتها القديم إلى بيت للضيافة لاستقبال أفواج السياح وتجهيز الطعام لهم.

وفي مقهى إرث الأردن في مبناه الذي يزيد عمره عن مائة عام، التقت جلالتها مع مجموعة من شباب وشابات السلط ممن يشاركون في عدد من المبادرات.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الشباب التطوعية في العمل من أجل تشجيع السياحة وتطوير الواقع السياحي في المحافظة، وإبراز النواحي الجمالية والإرث التاريخي للمدينة.

كما قامت جلالتها بجولة في شارع الخضر واستمعت لشرح عن كنيسة القديس جورج التي بنيت عـام 1682، وجرت لها أعمـال ترميـم في عام 2004 بمساعدات من المجتمع المحلي من داخل المدينة وخارجها.

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