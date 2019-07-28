الرئيسية | محليات الجيش ينفي فتح باب التجنيد على حساب النقص العام

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إعلان فتح باب التسجيل للتجنيد على حساب النقص العام هو إعلان غير صحيح، وليس له أساس، ويعتبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي ( www.jaf.mil.jo ) هو المصدر الرسمي لأي إعلان معتمد يتعلق بطلبات التجنيد ولذلك إقتضى التنويه.

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