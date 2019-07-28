الزعبي يجادل المعشر : كم اختلس وليد الكردي

وطنا اليوم-عمان:بين وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي ان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر خرح قبل ايام بتصريح قال فيه ان الخسارة الحقيقية من الفساد في الفوسفات يبلغ فقط ستين مليون ، وكان يتحدث امام لجنة مختصه في مجلس النواب .

واضاف الزعبي في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ان المحكمه قدرت الفساد ب٢٦٠ مليون بعد تقديرات تحدثت عن ٥٠٠ مليون .

وقد قبلنا بما توصلت اليه المحكمه .

اما ان يطلع علينا المعشر ليخالف راي المحكمه ودون ان يذكر لنا مصدر رقمه فعلينا ان نتوقع ان يخرج علينا المعشر او اي شخص غيره لكي يطالبنا بان ندفع للكردي من الحزينه بدل ان يدفع للخرينه ما قام باختلاسه .

لربما تصريح المعشر مقدمه لتسويه يجري طبخها يدفع بموجبها الكردي ٦٠ مليون دينار وَيَا دار ما دخلك شر.