الخشمان يتعهد بتأمين الاوائل العشرة في الثانوية العامة بوظائف بعد تخرجهم

وطنا اليوم أعلن النائب السابق الكابتن محمد الخشمان انه سيؤمن وظائف للعشرة الأوائل في الثانوية العامة للعام/2019 بعد انتهاء تحصيلهم العلمي الجامعي وذلك ضمن مجموعة شركات الأردنية للطيران.

واعتبر الخشمان أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيه الدعم للطاقات الإبداعية والعمل على تحفيزهم وتوفير الراحة النفسية لهم من خلال تأمين وظائفهم مسبقا كي يتمكنوا من التفرغ للحصول العلمي.

وكان الكابتن الخشمان أعلن عن تقديمه عشرة تذاكر طيران مجانية إلى بيروت ذهابا وإيابا للعشرة الأوائل كتكريم لهم إلى جانب خصم 50% من قيمة التذاكر للمرافقين لهم بسفرهم.

ومن الجدير بالذكر أن الأردنية للطيران دأبت ومنذ انطلاقتها على إيلاء المبدعين الاهتمام كما أنها تعمل على استقطاب المتفوقين دائما والموهوبين لتمكينهم ودعمهم ليكونوا عماد هذا الوطن .