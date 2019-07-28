 وطنا نيوز -الأردن يدفع تعويضات لعمال مصريين
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الأردن يدفع تعويضات لعمال مصريين
التاريخ : 28-07-2019 03:08:11 المشاهدات: 1243

وطنا اليوم-عمان: أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أى ما يوازى 103 ألاف و100 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة المصرية، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوي مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهري. ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف ١٦٠٠ دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري.

كما تم حل شكوي المواطن المصري "مصطفى" وحصل على مستحقاته البالغة ٦٠٠ دينار ، أي ما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة، وتم حصول كل من العامل "إبراهيم.أ"، و"هاني. م"، و"السعيد.م"، و"أحمد.أ" على براءة ذمتهم.

وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لورثة المرحوم" ماهر.أ.ز. ص" بمبلغ ٣٠٠ دينار، ما يعادل ٧٥٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم "عمرو. ع. ج" بمبلغ ٨٩٢ دينار، ما يعادل ٢٢ ألف جنيه، لورثة المرحوم "أشرف.أ.ع" بمبلغ ٣٤٧ دينار، ما يعادل ٨٦٠٠ جنيه، ولورثة المرحوم "سمير. ط.ع" بمبلغ ٤١٢ دينار، ما يعادل ١٠ ألاف جنيه مصري وتحويلها جميعها للورثة.(صدى البلد)


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