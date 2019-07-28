الأردن يدفع تعويضات لعمال مصريين

وطنا اليوم-عمان: أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أى ما يوازى 103 ألاف و100 جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة المصرية، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوي مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "زهري. ج" مع كفيله "محمد .و. خ" وصرف ١٦٠٠ دينار أي ما يعادل 40 ألف جنيه مصري.

كما تم حل شكوي المواطن المصري "مصطفى" وحصل على مستحقاته البالغة ٦٠٠ دينار ، أي ما يعادل ١٥ ألف جنيه مصري، فضلا عن جواز سفره وبراءة الذمة، وتم حصول كل من العامل "إبراهيم.أ"، و"هاني. م"، و"السعيد.م"، و"أحمد.أ" على براءة ذمتهم.