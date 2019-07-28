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الأردن يدفع تعويضات لعمال مصريين
وطنا اليوم-عمان: أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة في مصر، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 4151 دينارا أردنيا أى ما يوازى 103 ألاف و100 جنيه مصري تقريبا.
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