حقيقة إزالة بلد المنشاً عن السلع المستوردة

وطنا اليوم-عمان:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ان ما يتم تداوله عن ان الحكومة ستزيل بلد المنشأ عن السلع المستوردة ما يسمح بدخول المواد التالفة والفاسدة "غير صحيح" .

وأضافت في رد لها عبر منصة " حقك تعرف" ان المؤسسة لن يتم إزالة بلد المنشاً عن أية سلعة ولن يسمح بإدخال المواد التالفة والفاسدة إلى المملكة أو إعادة التصرف بها داخل المملكة .

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