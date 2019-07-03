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حقيقة إزالة بلد المنشاً عن السلع المستوردة
وطنا اليوم-عمان:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ان ما يتم تداوله عن ان الحكومة ستزيل بلد المنشأ عن السلع المستوردة ما يسمح بدخول المواد التالفة والفاسدة "غير صحيح" .
وأضافت في رد لها عبر منصة " حقك تعرف" ان المؤسسة لن يتم إزالة بلد المنشاً عن أية سلعة ولن يسمح بإدخال المواد التالفة والفاسدة إلى المملكة أو إعادة التصرف بها داخل المملكة .
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