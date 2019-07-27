الاردنية للطيران تحصل على شهادة الاعتراف للشركة المهنية لصيانة الطائرات من الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران

وطنا اليوم-حققت الشركة الاردنية للطيران انجازا جديدا يضاف الى سجل انجازاتها بعد ان منحت الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران (EASA) وفق معايير التميز الخاصة بها شهادة الاعتراف للشركة المهنية لصيانة الطائرات (( EASA Part-145

وتعد هذه الشهادة من ارفع الشهادات التي تمنحها الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران EASA كونها تعتمد نموذجا للتميز يتكون من معايير عالية لتقييم الاداء .

وبموجب هذا الاعتراف فان الشركة (المهنية لصيانة الطائرات ) وهي احدى شركات مجموعة الاردنية للطيران تعتبر من الشركات الرائدة في مجال خدمات صيانة الطائرات وهي من الشركات القلائل التي حصلت على مثل هذا الامتياز الاوروبي بالاضافة للعديد من الامتيازات التي نالتها الشركة خلال مسيرتها وبحصولها على هذه الشهاده فانها اصبحت قادرة رسميا على عمل صيانه الطائرات المسجله في اوروبا اضافة الى الطائرات المعتمده في دول العالم كطائرات متوافقه مع المتطلبات الأوروبيه مما يشكل دخلا جديدا بالعملات الصعبه الى الاقتصاد الوطني الأردني ..

هذا اضافة الى الحاجة الى تأهيل وتدريب المزيد من مهندسين صيانة الطائرات وتوظيف ايدي عاملة لمواكبة اتساع اعمال الشركه تجاريا ... كما ويشار ان عدد العاملين حاليا يتجاوز ال 200 مهندس وميكانيكي طيران ومن المتوقع زيادة العدد الى اكثر من 300 موظف خلال العام 2019 و2020 . ومن الجدير بالذكر ان هذه الشهاده المتميزه تمنح فقط لمراكز صيانه عالميه متوافقه مع اعلى معايير الأداء في اجراءات الصيانه للطائرات .

يشار الى ان الشركة الاردنية للطيران هي شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص الاردني وباستثمارات اردنية محلية تم تاسيسها في عام 1998 كاول شركة طيران قطاع خاص بالعالم العربي حيث تمتلك الشركة حاليا 14 طائرة من نوع ايرباص وبوينغ ، ويعمل في مجموعة شركات الاردنية للطيران ما يقارب 1000 موظف اردني مؤهلين ومتخصصين في مجالات الطيران و النقل الجوي والسياحه والنقل السياحي والأعلام الفضائي.