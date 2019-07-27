ابو البصل : خدمة الحجاج الاردنيين مسؤولية جميع البعثات

وطنا اليوم ـ عمان

أكد رئيس بعثات الحج الاردنية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل أهمية تقديم افضل الخدمات لجميع حجاج الببعة الاردنية خلال رحلتهم لاداء مناسك الحج لهذا العام.

واضاف ابو البصل خلال لقائه اليوم رؤساء و اعضاء البعثات الادارية و الطبية و الصحفية بحضور مدير عام الحج و العمرة المهندس مجدي البطوش ان البعثات لها دور كبير في تقديم خدماتها وكل ما يحتاجه الحاج كل في اختصاصاه مؤكدا ان وزارة الاوقاف باشرت بالتجدهيز و الاعداد لها الموسم مبكرا لتقديم افضل ما يمكن للحاج الاردني مشيرا الى أن البعثات الإرشادية والإدارية والطبية والإعلامية التي ترافق الحجاج تهدف إلى خدمة الحاج واشار ابو البصل الى ان الربط الالكتروني الذي استحدثته الوزارة مؤخرا وسيتم ارسال الارشادات و استقبال الملاحظات و تتبع الحافلات كما انه سيهم التعاون و التواصل بين افراد البعثه لحل جميع الاشكاليات مباشرة و تقديم افضل الخدمات للحجاج.