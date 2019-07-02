الرئيسية | محليات انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا وارتفاعها الاثنين

وطنا اليوم ـ عمان تنخفض اليوم السبت درجات الحرارة قليلاً لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية. وقال تقرير الدائرة ان الأجواء تكون ليلا لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت،مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غد الاحد معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 31 إلى 20 درجة وفي المناطق الشمالية من 30 إلى 21 درجة وفي المناطق الجنوبية من 28 إلى 20 درجة وفي خليج العقبة من 40 إلى 28 درجة.



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