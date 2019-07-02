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انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا وارتفاعها الاثنين
وطنا اليوم ـ عمان
تنخفض اليوم السبت درجات الحرارة قليلاً لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية وحارة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الأرصاد الجوية. وقال تقرير الدائرة ان الأجواء تكون ليلا لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت،مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
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