الرئيسية | محليات وزيرة الطاقة : مصر تعوض الأردن بالغاز 15 عاماً

وطنا اليوم ـ عمان قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، إن مصر ستمد الأردن بشحنات من الغاز الطبيعي على مدى الـ 15 عاماً المقبلة وذلك لتعويضه عن الكميات التي لم تتمكن من ضخها في السنوات السابقة.



وأضافت في تصريح لموقع "العربي الجديد" الذي يصدر من لندن ، أن الأردن لم يتمكن من الحصول على الكميات المتفق عليها مع مصر في السنوات السابقة بسبب تعرض الأنبوب الناقل لسلسلة من التفجيرات والاضطرابات، مشيرة إلى أن الغاز الذي يتم توريده إلى الأردن يغطي جزءاً من احتياجات البلاد اليومية. وأوضحت وزيرة الطاقة أن الكميات التعويضية تضاف إلى الكميات المتفق على ضخها يومياً إلى الأردن.



ووقعت وزارتا الطاقة في الأردن ومصر في القاهرة أخيراً، اتفاقيات تزويد الجانب الأردني بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019.



وقالت زواتي إن الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات المنظومة الكهربائية في الأردن.



وأضافت زواتي أن باقي احتياجات النظام الكهربائي ستتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود الأردن بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية. وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في إطار تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطاً على الموازنة الأردنية العامة.



وفي ما يتعلق بأسعار الغاز كما نصت عليها الاتفاقية، قالت الوزيرة زواتي إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد سعر خام برنت مؤشراً. وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً منذ عام 2004 إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءأ من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتباراً من عام 2011.



وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعبة يومياً تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري إلى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيخ صباح في العقبة المقام منذ منتصف عام 2015. ويتم الحصول على ما نسبته 10 في المائة من هذه الكميات من مصر.



وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية. وحمل توقف إمدادات الغاز المصري وتحول محطات توليد الكهرباء لاستخدام الوقود الثقيل، شركة الكهرباء الوطنية خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار.

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