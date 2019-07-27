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إصابة ضابط وضابط صف أثناء ضبط مطلوب حطم عدداً من المركبات في الرصيفة
وطنا اليوم ـ عمان
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء امس لمديرية شرطة الرصيفة بقيام شخص مجهول بتحطيم عدد من المركبات في الشارع العام ، حيث تحركت على الفور قوة امنية من المركز الامني المختص للمكان وتبين ان ذلك الشخص معروف لديهم وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية ويحمل ٤٠ أسبقية جرمية.
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