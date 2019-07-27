الرئيسية | محليات إصابة ضابط وضابط صف أثناء ضبط مطلوب حطم عدداً من المركبات في الرصيفة

وطنا اليوم ـ عمان قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء امس لمديرية شرطة الرصيفة بقيام شخص مجهول بتحطيم عدد من المركبات في الشارع العام ، حيث تحركت على الفور قوة امنية من المركز الامني المختص للمكان وتبين ان ذلك الشخص معروف لديهم وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية ويحمل ٤٠ أسبقية جرمية.



وأضاف الناطق الاعلامي: "عند محاولة القاء القبض عليه قام باستخدام اداة حادة كانت بحوزته ، حيث تمت السيطرة عليه بعد استخدام القوة المناسبة ، ونتج عن الحادثة إصابة ضابط وضابط صف أُسعفا للمستشفى وهما قيد العلاج".



كما واصيب ذلك الشخص وتم نقله للمستشفى وتبين فيما بعد ان ذلك الشخص تسبب بالحاق أضراراً مادية بست مركبات تعود لمواطنين .

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