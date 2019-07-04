الرئيسية | محليات المعاني يعترف : أسئلة السنوات السابقة من خارج المنهاج

وطنا اليوم-عمان:طالب وزير التربية والتعليم وليد المعاني الطلبة المتفوقين لعدم الالتفات للانتقادات الجارحة التي وجهت لهم والتركيز على فرحة النجاح.

وأضاف في مقابلة على التلفزيون الاردني أن البعض يحسد الطلبة المتفوقين على العلامات التي حصلوا عليها وهو ما ظهر جلياً من خلال كمية الانتقادات، مؤكدا أنهم حصلوا على العلامات التي يستحقونها.

وأكد أن الطالب أحمد حصل على علامة (99.95%) وتم تقريب العلامة إلى (100%) لغايات القبول الموحد الذي يتم فيه أخذ رقما واحداً من الكسور العشرية وبالتالي ستضيع عليه بعض الأعشار، الأمر الذي دفع الوزارة لتعديل علامته لإنصافه.

وفي تعليقه على سبب ارتفاع العلامات بشكل غير مسبوق هذا العام، كشف المعاني أن الوزارة وضعت الأسئلة من الكتب الدراسية، ولم تلجاَ لوضع أسئلة من خارج المناهج كما هو الحال في السنوات السابقة.

ووجه المعاني الدعوة لجميع الطلبة الناجحين زيارة موقع الوزارة وديوان الخدمة المدنية للتعرف على التخصصات المشبعة والتخصصات المطلوبة لإرشادهم في اختيار تخصصاتهم.

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