الرئيسية | محليات 76 طالبة من مدرسة واحدة يحصدن معدل فوق 90 بالرزقاء

وطنا اليوم-عمان:نجحت 76 طالبة حصدن معدلات فوق 90 في امتحان الثانوية العامة بمدرسة فاطمة بنت الخطاب الثانوية للبنات في مديرية تربية الزرقاء الاولى .

وسجلت 57 طالبة من اوائل الفرع العملي فيما سجلت 19 طالبة من اوائل الفرع الادبي.

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